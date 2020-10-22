Sivasspor İspanya'da 3 puan arayacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Unai Emery yönetimindeki İspanyol temsilcisi Villarreal'e konuk olacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, iki takımın muhtemel 11'leri ve diğer tüm detaylar haberimizde

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 13:13
Sivasspor İspanya'da 3 puan arayacak
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Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay maç öncesi düzenlenen basın toplantısında rakibin gücüne dikkat çekerken karşılaşmanın sonuna kadar oyunun içinde olmaları gerektiğini söyledi. Çalımbay yaptığı açıklamada, "Villarreal gerçekten iyi oynuyor, kadroları mükemmel, teknik direktörleri Avrupa kupalarını çok yaşamış bir arkadaşımız. Ama biz tabi ki pes etmeyeceğiz. Kolay olmayacağını biliyorum. 


Ligde son oynadığımız maçı deplasmanda 3-1 kazandık ama yarınki maçta o oyunun çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz ve top oynamamız gerekiyor. Defans yapıp durmak istemiyoruz. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde olmalıyız" dedi.

MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA

Temsilcimiz Sivasspor'un El Madrigal Stadyumu'nda 3 puan arayacağı mücadele 22 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı izlenecek.

MUHTMEL 11'LER

Villarreal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torre, Pedraza, Iborra, Coquelin, Kubo, Parejo, Gomez, Alcacer


Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslantaş, Gradel, Fajr, Yasin Öztekin, Yatabare


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