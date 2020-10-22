Sivasspor İspanya'da 3 puan arayacak

22 Ekim 2020 Perşembe, 13:13

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay maç öncesi düzenlenen basın toplantısında rakibin gücüne dikkat çekerken karşılaşmanın sonuna kadar oyunun içinde olmaları gerektiğini söyledi. Çalımbay yaptığı açıklamada, "Villarreal gerçekten iyi oynuyor, kadroları mükemmel, teknik direktörleri Avrupa kupalarını çok yaşamış bir arkadaşımız. Ama biz tabi ki pes etmeyeceğiz. Kolay olmayacağını biliyorum.





Ligde son oynadığımız maçı deplasmanda 3-1 kazandık ama yarınki maçta o oyunun çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz ve top oynamamız gerekiyor. Defans yapıp durmak istemiyoruz. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde olmalıyız" dedi.

MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA

Temsilcimiz Sivasspor'un El Madrigal Stadyumu'nda 3 puan arayacağı mücadele 22 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı izlenecek.

MUHTMEL 11'LER

Villarreal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torre, Pedraza, Iborra, Coquelin, Kubo, Parejo, Gomez, Alcacer





Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslantaş, Gradel, Fajr, Yasin Öztekin, Yatabare