Sivasspor öyle bir gruba düştü ki!
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde, Ermenistan'la sınır savaşındaki Azerbaycan'ın temsilcisi Karabağ, Akdeniz krizinde taraf olan İsrail ve İspanya'nın Villareal ekibiyle aynı grupta yer aldı.
DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv ile I Grubu'nda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4’erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim'de başlayacak, 10 Aralık'ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya'dan Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde oluşan grup kuraları şöyle:
A Grubu: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia
B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk
C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice
D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan
E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia
F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk
H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor
J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp
K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger AC
L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec
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