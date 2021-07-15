Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile eşleşti
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Sivasspor, 2. ön eleme turunda Moldova ligi takımlarından Petrocub ile eşleşti.
Petrocub ve Kuzey Makedonya temsilcisi Sileks UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. ön eleme turunda karşı karşıya geldi.
Zimbru Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken Petrocub Mihail Platica'nın 90+5'te penaltıdan attığı golle rakibini mağlup etti.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlike sonuçlanmıştı. Alınan sonuçla birlikte Petrocub, Sivasspor'un rakibi oldu.
Sivasspor, 2. ön eleme turundaki ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.
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