Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile eşleşti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Sivasspor, 2. ön eleme turunda Moldova ligi takımlarından Petrocub ile eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 22:31
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile eşleşti
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Petrocub ve Kuzey Makedonya temsilcisi Sileks UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. ön eleme turunda karşı karşıya geldi.

Zimbru Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken Petrocub Mihail Platica'nın 90+5'te penaltıdan attığı golle rakibini mağlup etti.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlike sonuçlanmıştı. Alınan sonuçla birlikte Petrocub, Sivasspor'un rakibi oldu.

Sivasspor, 2. ön eleme turundaki ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.


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