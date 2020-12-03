Sivasspor Villarreal karşı karşıya
Sivasspor ile Villarreal UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor.
Sivasspor ile Villarreal UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor.
8. dakikada kullanılan kornerde aşırtılan topta Foyth, arka direkte bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleyi tutturamadı.
19'. dakikada Sol kanattan yapılan ortada Coquelin’in kafası direkten döndü.
SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare
VILLARREAL: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino
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