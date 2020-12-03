Sivasspor Villarreal karşı karşıya

Sivasspor ile Villarreal UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 21:20
Sivasspor Villarreal karşı karşıya
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Sivasspor ile Villarreal UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor.

8. dakikada kullanılan kornerde aşırtılan topta Foyth, arka direkte bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleyi tutturamadı.

19'. dakikada Sol kanattan yapılan ortada Coquelin’in kafası direkten döndü.

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare

VILLARREAL: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino


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