Sivasspor’da Hakan Arslan koronavirüsü atlattı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 12:28

DG Sivasspor’da orta saha oyuncusu Hakan Arslan’dan sevindirici haber geldi. Son koronavirüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Hakan Arslan, hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hakan Arslan’ın antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, “Özlemiştik... Hoş geldin Hakan Arslan” notunu ekledi.



