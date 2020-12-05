Sivasspor’da Hakan Arslan koronavirüsü atlattı
DG Sivasspor’da orta saha oyuncusu Hakan Arslan’dan sevindirici haber geldi. Son koronavirüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.
DG Sivasspor’da orta saha oyuncusu Hakan Arslan’dan sevindirici haber geldi. Son koronavirüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.
Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Hakan Arslan, hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hakan Arslan’ın antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, “Özlemiştik... Hoş geldin Hakan Arslan” notunu ekledi.
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