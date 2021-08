Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve Leke James, Kopenhag maçı öncesi konuştu

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:30

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında kendi sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Leke James maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Kendi sahalarında iyi bir sonuç alarak Danimarka'ya avantajlı gitmek istediklerini söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bundan önce oynadığımız maçlarımız vardı. 4 tane maç oynadık, hepsini de çok iyi bir şekilde bitirdik. Hepsi de kolay takımlar değillerdi. Çok zorlandığımız anlar da oldu. Özellikle Dinamo Batumi ile burada oynadığımız maç 120 dakika sürdü. Ondan iki gün sonra bir lig maçı oynadık. Bu lig maçından iki gün sonrada tekrar bu maçı oynayacağız. Bizim bu maçı kazanmaktan başka hiç bir düşüncemiz yok. Bizim burada gol yemeden, kesinlikle gol atmamız gerekiyor. Bizim maçın neticesi de kesinlikle Danimarka'da belli olur. Onun için bizim burada mutlaka gol atmak için her şeyi yapmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Karşımızdaki takım iyi bir takım. Avrupa kupalarına da sürekli katılan bir takım. Kendi ülkesinde de çok iyi olan bir takım. Hatta geçen günlerde de en iyi oyuncusunu da Galatasaray'a verdi. Bizim çok zorlanacağımız bir maç olacak." dedi.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Karşımızdaki takım çok disiplinli bir takım. Oyun disiplinini hiç bozmayan, kuvvetli ve çok mücadele eden bir takım. Biz de ona göre her türlü tedbirimizi aldık. Ona göre de oynamamız gerekiyor. Biz Kopenhag takımını seyrettik ve seyrettirdik, analizlerini yaptık. Ona göre de taktiğimizi yapacağız. Kendi düşüncemize göre futbolumuzu oynayacağız. Bizim her zaman, her yerde tek düşüncemiz deplasmanda olsun, içeride olsun galibiyet. Başka bir şey düşünmüyoruz. Bu maçta da hedefimiz aynı şey olacak. Ama zorlu bir maç bizi bekliyor. Bunun da farkındayız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Yarınki maç bizim için bir final niteliğindedir. Herkes de bunun farkında. Bunu da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz."

"KOPENHAG HER YÖNÜYLE TEHLİKELİ"

Kopenhag'ın takım ve oyun disiplininin yüksek olduğuna vurgu yapan Çalımbay, "İngiliz takımları gibi çok iyi kanatlara ve orta sahaya sahipler. Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli bir takım. Bizim hiçbir şeyi şansa bırakmadan oynamamız gerekiyor. En etkili oldukları yerlerden bir tanesi de hava topları. Ölü toplarda da etkili bir takım. Yani iyi bir takım. Ama biz de iyi bir takımız. Bizim tek şeyimiz takım olarak eksik olmayalım. Bunun dışında hiçbir sorunumuz yok. Ama takımda bir yorgunluk var. Bunu gizlememize gerek yok. Bu yolda biz devam etmek istiyorsak, zaten burayı geçmemiz gerekiyor. Bunun için de bu karşılaşma kolay değil. Bir turu geçtikten sonra karşına daha güçlüsü geliyor. Bu da bence en güçlülerden bir tanesi. Şu anda da liglerinde iyi durumdalar. Yarın burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak" diye konuştu.



"HOCAMIZIN TALİMATLARINI BİLİYORUZ"

Takımın bu yılki yeni isimlerinden Leke James ise "Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için bütün hazırlıkları yaptık. Her şey için hazırız. Hocamızın talimatlarını da biliyoruz. Gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz. Umarım çok güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.