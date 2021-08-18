Fenerbahçe'nin HJK Helsinki maçı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile kozlarını paylaşacağı UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçındaki kadrosu, UEFA'ya bildirildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynayacağı play-off turu ilk maçı öncesi UEFA'ya takım kadrosunu bildirdi.
Sarı-lacivertlilerde takımda düşünülmeyen Mathias Zanka, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Diego Perotti, Steven Caulker GZT Giresunspor maçındaki performansı ile taraftarlar tarafından eleştirilen Mbwana Samatta, yeni transferler Min-Jae Kim ve Burak Kapacak, kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısındaki kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin.
Savunmacılar: Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai,
Orta saha oyuncuları: Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlıtürk.
Hücum oyuncuları: Enner Valencia, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan.
Fenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi konuk edeceği maç, yarın 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayımlanacak.
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