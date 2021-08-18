Fenerbahçe'nin HJK Helsinki maçı kadrosu açıklandı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:29

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynayacağı play-off turu ilk maçı öncesi UEFA'ya takım kadrosunu bildirdi.

Sarı-lacivertlilerde takımda düşünülmeyen Mathias Zanka, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Diego Perotti, Steven Caulker GZT Giresunspor maçındaki performansı ile taraftarlar tarafından eleştirilen Mbwana Samatta, yeni transferler Min-Jae Kim ve Burak Kapacak, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısındaki kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin.

Savunmacılar: Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai,

Orta saha oyuncuları: Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlıtürk.

Hücum oyuncuları: Enner Valencia, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan.

Fenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi konuk edeceği maç, yarın 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayımlanacak.