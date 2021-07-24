Sivasspor'da yaprak dökümü; 6 futbolcu gönderildi
Sivasspor, sözleşmesi sona eren 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sözleşmesi sona eren 6 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada; Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'un sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. Ayrılıklarda teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da onayı alındı.
Açıklamada, "2020-2021 sezonunun sona ermesiyle kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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