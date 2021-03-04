Sivasspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama: Endişeliyiz

Sivasspor Kulübü Galatasaray ile oynayacakları maçın öncesinde sosyal medyadan deklarasyon yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 17:52
Sivasspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama: Endişeliyiz
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Sivasspor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:


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