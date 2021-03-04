Sivasspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama: Endişeliyiz
Sivasspor Kulübü Galatasaray ile oynayacakları maçın öncesinde sosyal medyadan deklarasyon yayınladı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:
Endişeliyiz???? pic.twitter.com/IQR2Pur1ZN— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) March 4, 2021
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