Sivasspor'dan müthiş geri dönüş

16 Nisan 2021 Cuma, 18:07

Süper Lig'in 35. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılamayı 2-0 geriden gelen Demir Grup Sivasspor 3-2 kazandı.

25. dakikada Diego ve 37. dakikada Johansson'un golleriyle öne geçen Gençlerbirliği'ne Demir Grup Sivasspor 78. dakikada Felix, 83. dakikada Kayode ve 90+4. dakikada Polomat kendi kalesine att golle karşılık verdi: 2-3

Bu sonuçla 12 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor puanını 50'ye çıkarırken, Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.