Sivasspor'dan müthiş geri dönüş
Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliğini 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 35. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılamayı 2-0 geriden gelen Demir Grup Sivasspor 3-2 kazandı.
25. dakikada Diego ve 37. dakikada Johansson'un golleriyle öne geçen Gençlerbirliği'ne Demir Grup Sivasspor 78. dakikada Felix, 83. dakikada Kayode ve 90+4. dakikada Polomat kendi kalesine att golle karşılık verdi: 2-3
Bu sonuçla 12 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor puanını 50'ye çıkarırken, Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.
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