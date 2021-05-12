Sivassporlu Kayode'den Fenerbahçelileri kızdıran açıklama

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:00

Süper Lig’in 41. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Olarenwaju Kayode, sosyal medya hesabından Julius Sezar, ‘Veni vidi vici’ sözünü paylaştı. Atıfta bulunan forvet oyuncusu Kayode, “Geldik, gördük, fethettik! Bir tane daha kaldı. Bravo arkadaşlar” ifadelerini kullandı. Bu mesaja Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük epki gösterdi.

KAYODE GOL SAYISINI 5’E ÇIKARTTI

DG Sivasspor'un Nijeryalı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe karşılaşmasında attığı golle bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı.