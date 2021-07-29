Sivassporlu taraftarlar uzun süre sonra tribünlerde
Sivasspor'un Petrocub ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Sivassporlu taraftarlar uzun bir aranın ardından tribünlere döndü.
DG Sivasspor ile Petrocub arasında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Moldova temsilcisi Petrocub ile Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelesi öncesinde taraftarlar stat çevresinde toplandı.
Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacağının açıklamasından uzun bir ara sonra taraftarlar tribünde yer aldı. Türkiye’de karşılaşmalarda yüzde 50 kapasite ile tribünlerde taraftar olacağını ifade edilmişti. Yaklaşık 12 bin kadar Sivasspor taraftarı, statta yerini aldı.
Müsabaka öncesinde taraftarlar başta Teknik Direktör Rıza Çalımbay olmak üzere bütün futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.
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