Sivas’ta 101. yıl coşkusu

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 101’inci yıldönümü, dün düzenlenen törenle kutlandı. Kurtuluş Savaşı’na giden yolda önemli kararların alındığı, 4 Eylül 1919’da gerçekleştirilen Sivas Kongresi’nin 101’inci yılı dolayısıyla düzenlenen programa; TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5’inci Piyade Er ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AKP Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve diğer ilgililer katıldı.

Kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı. Daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi’nde Sivas Kongresi’nin temsili olarak canlandırılması yapıldı. TBMM Başkan Vekili Adan ve beraberindeki il protokolü, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından yapılan canlandırmayı izledi. Canlandırma sonrasında ise müze bahçesindeki tören programına geçildi.

PARILDAYAN MÜCEVHER

Törende konuşan TBMM Başkan Vekili Adan, “Sivas Kongresi; şanlı tarihimizin parıldayan mücevherlerinden biridir. Fakat onun ışıltısı, gelip geçici bir yıldız parlaklığı değildir. Bu tarihi hadisenin ışığı, halen yolumuzu aydınlatmaktadır. Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum” diye konuştu. Sivas Valisi Ayhan ise “Sivas, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktalarından biridir. Anadolu’nun tek ses tek yumruk olduğu, Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyetin ilk merkezidir. 4 Eylül 1919, milletin kendi istiklalini korumak için kendi azim ve kararını ortaya koyduğu bir gündür” diye konuştu. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Solo Türk ekibi 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 101’inci yılına özel saygı ve selamlama uçuşu yaptı. Solo Türk ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

LİDERLERDEN SİVAS KONGRESİ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Sivas Kongresi’nin 101. yıldönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir. Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için çalışan, ter döken, gerektiğinde canını veren ecdadın her birini şükranla yâd ediyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimizin bağrından çıkan Kuvayi Milliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği Sivas Kongresi 101 yaşında. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emperyalizme karşı onurlu bir duruş gösteren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Türk milletinin iradesini, bağımsızlığımızın anahtarı olarak ilan ettiğimiz Sivas Kongresi’nin 101. yıldönümünde; başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Sivas Kongresi’nin öneminin milletimize, özellikle de gençlerimize anlatılması hepimizin görevidir. Çünkü aziz milletimiz Sivas Kongresi’nde ortaya konan şuur ve kararlılıkla bugünlere gelmiş ve yine bu şuur ve kararlılıkla geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir.

‘MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Sivas Kongresi’nin 101. yılı için yazılı açıklama yayımladı. “Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti, yıllardır tarihinin en büyük saldırısı altındadır” denilen açıklamada “Üzücü olan da bu saldırının dışarıdan değil içeriden, yani, ‘gaflet dalalet ve hıyanet’ içinde olanlardan gelmesidir. 1993 Sivas Madımak Oteli saldırısı da bu saldırının önemli örneklerindendir” denildi.

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak için mücadele vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yeniden, köksüz ve uyduruk bir tarih yazmak hayalindedirler. Buna izin vermeyeceğimizin, şartlar ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi önderliğindeki mücadelemizi 101 yıl önce Sivas’ta; Tıbbiyeli Hikmet’in manda ve himaye isteyenlerin karşısında gösterdiği kararlı ve onurlu duruşu ile özdeşleştirerek sürdürüyoruz. Milli iradeyi yeniden hâkim kılmak için çalışıyoruz ve başaracağız.”