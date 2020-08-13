Sivas’ta 65 yaş üzeri yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
Sivas Valiliği 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Sivas’ta artan koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Sivas Valiliği 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi.
Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü yurttaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.
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