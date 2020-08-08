Sivas'ta feci kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi
Düğün için İstanbul’dan Muş’a giden otomobil, Kayseri’de bir kargo firmasına ait kamyonun altına girdi. Kazada, kendi düğününe gittiği öğrenilen Yetkin Çimenli ve 2 kişi hayatını kaybetti bir kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta, edinilen bilgiye göre kaza günün ilk saatlerinde Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde Sivas İl sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan Bülent Coşkun (41) yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyonla karşı istikametten gelen Fırat Taşkın yönetimindeki otomobil Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesi arasında çarpıştı.
OTOMOBİLİN İÇİNDE CAN VERDİLER
Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araç da hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Fırat Taşkın (35) ve Yetkin Çimenli (32) sıkıştıkları otomobilin içerisinde hayatlarını kaybetti. Kamyonun sürücüsü Bülent Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün Belediyesi İtfaiyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonrası çıkartılabildi.
Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kamyon sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun ağır yaralı yedek şoförü Fırat Altuntaş ise Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ölen Yetkin Çimenli’nin kendi düğünü için Muş’a gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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