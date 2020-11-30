Sivas'ta Göztepe fırtınası!

Demir Grup Sivasspor: 0 - Göztepe: 1

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2020 Pazartesi, 21:22
Sivas'ta Göztepe fırtınası!
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Demir Grup Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kayode, Kone

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Yalçın Kayan, Guilherme, Halil Akbunar, Ndiaye

Gol: 81 Halil

Süper Lig'in 10. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçını konuk ekip 1-0 kazandı.

16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.

28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. yarıda Sivasspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 81. dakikada Halil Akbunar Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

Maç da bu skorla bitti.


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