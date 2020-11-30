Sivas'ta Göztepe fırtınası!
Demir Grup Sivasspor: 0 - Göztepe: 1
Demir Grup Sivasspor: 0 - Göztepe: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kayode, Kone
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Yalçın Kayan, Guilherme, Halil Akbunar, Ndiaye
Gol: 81 Halil
Süper Lig'in 10. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçını konuk ekip 1-0 kazandı.
16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.
28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.
33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
2. yarıda Sivasspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 81. dakikada Halil Akbunar Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.
Maç da bu skorla bitti.
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