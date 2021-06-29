Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

AA
29 Haziran 2021 Salı, 17:13
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi
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Keneyle temas eden F.A (43), 27 Haziran Pazar günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Muayeneye edilerek gerekli tetkikleri yapılan F.A, KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

F.A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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