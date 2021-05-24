Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, Bursa'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Ailesini ziyarete gittiği Bursa'da kalp krizi geçiren Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu (40) yaşamını yitirdi.
Bursa'da kalp krizi geçiren Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kaymakamı Hasan Ongu (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ailesini ziyaret etmek için kente gelen Ongu, sabah saatlerinde evde dinlendiği sırada aniden fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ongu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Ongu, 2005 yılında mezun olduktan sonra Sulakyurt, Kemah, Arhavi ve Eceabat kaymakamlıkları, Artvin ve Hakkari vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, geçen yıl aralık ayında Siverek Kaymakamlığına atanmıştı.
BURSA VE ŞANLIURFA VALİLERİNDEN TAZİYE MESAJI
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Ongu ile Hakkari'de birlikte görev yaptıklarını belirtti.
Canbolat, "Beyefendi, mütedeyyin, insani hasletleri yüksek, çok güzel insandı. Allah rahmet etsin. Makamı ali, mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Ongu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını aktardı.
Ongu'nun 2006'dan itibaren yurdun dört bir yanında başarıyla mülki idare amirliği yaptığını, son görev yeri Siverek'te de halkın gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti:
"Vefatından büyük üzüntü duyduğumuz değerli meslektaşımızın, görevini layıkıyla yaptığına, devletine ve milletine bağlı olduğuna şahidiz. Birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum, genç yaşta aramızdan ayrılan Hasan Ongu kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına, çalışma arkadaşlarına, mülki idare amirleri camiamıza ve tüm Siverek halkına başsağlığı diliyorum."
HASAN ONGU KİMDİR?
1981 yılında Bursa'da doğan Hasan Ongu, Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Ongu, Southampton Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Vatandaşlık ve Demokrasi” programında yüksek lisansını tamamladı. Hasan Ongu daha önce şu görevlerde bulundu:
– Sulakyurt Kaymakamı (Kırıkkale)
– Kemah Kaymakamı (Erzincan)
– Artvin Vali Yardımcısı
– Hakkari Vali Yardımcısı
– Arhavi Kaymakamı (Artvin)
– Eceabat Kaymakamı (Çanakkale)
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