Siverek'te akraba iki aile arasında 'arazi' kavgası: 2 ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Başbük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada silahla vurularak yaralanan Ali Türk ile Kutbizade Yaygın, sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Haberi alarak hastaneye gelen Türk ve Yaygın'ın yakınları ise gözyaşlarına boğulurken, çevik kuvvet polisi de hastanede önlem aldı.
Öte yandan giriş ve çıkışların kapandığı Başbük Mahallesinde jandarma ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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