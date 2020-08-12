Siverek’te vicdansız olay: 14 yaşındaki çocuğa dayısı ve ağabeyi tecavüz etti, doğum yapan A.B’ye kimse sahip çıkmadı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Şanlıurfa Siverek’te A.B. 2017’nin Eekim, kasım aylarında ağabeyi ve öz dayısının tecavüzüne uğradı. Korktuğu ve tehdit edildiği için durumunu kimseye anlatamadı. 2018’in temmuz ayında hastaneye de giden A.B. doğum yaptı. Doğum yapan A.B. ailesi tarafından hastanede bırakıldı ve sahip çıkılmadı.

Emniyetteki ifadesinde sanık dayı M.İ. mağdur A.B’nin kendisini birlikteliğe zorladığını belirterek kendisinin kör olduğunu söyledi. Suçlamaları emniyet ve savcılık ifadesinde kabul eden M.B. kardeşinin kendisi ile birlikte olmak istediğini, kendisinin de kabul ettiğini söyledi. Mahkeme aşamasında ise M.B. savcılık ve emniyet ifadelerini değiştirerek suçlamaları kabul etmedi.

ANNESİ OĞLUNU KORUDU

Anne S.B. ise kızının kilo aldığını fakat hamile olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Kızım böyle konulara meyilli birisi değil. Hamile olduğunu ilk defa hastenede öğrendim. Kızıma kesinlikle zorla bir şeyler yapıldı” dedi. Anne S.B. oğlundan şikâyetçi olmadığını ancak kendi erkek kardeşinden şikâyetçi olduğunu söyledi. Mağdur A.B. duruşmalarda dayısı ve abisinden şikâyetçi olmadığını belirterek, “Çünkü abim ve dayım ceza alırlarsa hapishaneden çıktıklarında beni döverler. Aileme teslim edilmek istiyorum” dedi.

KARAR BOZULDU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise kararı bozararak mağdur A.B’nin doğum yaptığı sırada biyolojik yaşının öğrenilmesi ve bebeğin babasının kim olduğunun sorulmasını isteyerek kararı bozdu. Dosyaya bakan Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanıklara ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan beraat, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hüküm ile birlikte tutukluluklarına devam kararı verildi. Ayrıca kararda, “Her ne kadar sanıklar hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edilmiş ise de sanıkların aynı suçu işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda mağdura karşı aynı suçu birden fazla işledikleri hususunda her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı bir delile ulaşılmadığı ndan sanıklar hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanmamıştır” ifadeleri yer aldı. Mahkeme tarafından bebeğin babasının kim olduğuna ilişkin soruya ise A.B. cevap vermedi.