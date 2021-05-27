‘Sivil ölümleri önlenmeli’

27 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzalı mektupta, İsrail ile Filistin arasında artan çatışma ortamının sonlanması için daha yüksek ses çıkarılması ve masum sivillerin yaşamını yitirmesinin önlenmesi noktasında inisiyatif alınması çağrısı yapıldı. Mektupta şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratları olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmadan son derece endişe duymaktayız. Çatışmadaki son tırmanışının sonucu olarak çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan aşırı güç kullanımını ve ayrım gözetmeyen saldırıları şiddetle kınıyoruz. CHP olarak, 1967 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 242 sayılı kararında belirtildiği gibi İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözümü ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurmak için meşru taleplerini destekliyoruz. Ayrıca 1980 tarihli 476 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı’nın, İsrail’i politikalarını bırakmaya ve Kudüs’ün statüsünü ve karakterini etkileyen eylemleri durdurmaya çağırdığını da hatırlatmak isteriz” .

Uluslararası toplumu ve BM Güvenlik Konseyi’ni son çatışmaya müdahale etmeye ve 54 yıldır devam eden işgal ve ayrımcılığını çözmeye de davet eden CHP, “İsrail’in demokratik muhalefeti ve Filistin’in şiddete başvurmayan muhalefetiyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ederiz. Tüm tarafları, tüm İsrailliler ve Filistinliler için uzlaşma, demokrasi ve güvenlik yolunu izlemeye teşvik ediyoruz. Ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş’in dediği gibi yakın gelecek için umut besliyoruz” görüşlerini paylaştı.