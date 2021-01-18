SİYAD, 2020'de vizyona giren en iyi 20 yabancı filmi seçti
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2020’de vizyona giren en iyi 20 yabancı filmi seçti. Listenin ilk sırasında Václav Marhoul imzalı "The Painted Bird" yer aldı.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2020’de vizyona giren en iyi 20 yabancı filmi seçti.
SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen "2020’nin En İyi Yabancı Filmleri" listesinin ilk sırasında Václav Marhoul imzalı "Boyalı Kuş" (The Painted Bird) yer aldı. Film, Jerzy Kosinski’nin yayımlandığı dönemde tartışma yaratan romanından uyarlandı.
Listede ayrıca "Les Misérables", "Honeyland", "About Endlessness" gibi filmler yer aldı.
Oylama sonucunda en yüksek oyu toplayan "Boyalı Kuş"un ithalatçısına ödülü mart ayında düzenlenecek 53. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.
SİYAD üyelerinin oylaması sonucu ilk 20 sırada yer alan filmler şöyle:
- Boyalı Kuş (The Painted Bird)
- Sefiller (Les Misérables)
- Bal Ülkesi (Honeyland)
- Sonsuzluk Üzerine (About Endlessness)
- Bacurau
- Burası Cennet Olmalı (This Must Be Heaven)
- Subay ve Casus (J’accuse)
- Annelerimiz (Nuestras Madres)
- Tavşan Jojo (Jojo Rabbit)
- Bedenimi Kaybettim (J’ai perdu mon corps)
- Karanlık Sular (Dar Waters)
- Elveda (The Farewell)
- Küçük Kadınlar (Little Women)
- Bıçaklar Çekildi (Knives Out)
- Kelly Çetesi’nin Gerçek Hikayesi (True History of the Kelly Gang)
- Yabancı (Exil)
- Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians)
- The Gentlemen
- Yeni Baştan (La Belle Époque)
- Görünmez Adam (The Invisible Man)
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