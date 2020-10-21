ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika komutanının görevine 'ırkçılık' suçlamasıyla son verildi

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Siyah askerler hakkında ırkçı yorumda bulunduğu gerekçesiyle bir generalin görevine son verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:14
ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika komutanının görevine 'ırkçılık' suçlamasıyla son verildi
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Deniz Piyadeleri Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika komutanı Tümgeneral Stephen Neary'nin, "Komutada hizmet etme kabiliyetine duyulan güven kaybı nedeniyle" görevine son verildiği açıklandı.

ABD'li general bir süredir, fiziksel eğitim sırasında Siyahlara karşı ırkçı argümanlar kullanıldığı iddiasıyla soruşturma altındaydı.

Soruşturmaya göre Neary, rap müzik eşliğinde beden eğitimi yapıldığı sırada Siyah askerlerden birine "Nigga" (Zenci) sözcüğü hakkında ne düşündüğünü sordu.

Komutanlıkta yer alan biyografisine göre, 1988'de Kolordu'ya katılan General Neary, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonlarında aktif görev aldı.


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