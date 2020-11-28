Siyanür havuzundan su içen kuşlar ölüyor iddiası
Erzincan'ın İliç ilçesinde 10 yıldır faaliyette olan altın madeninin siyanür atık havuzunda biriken sudan içen kuşların öldüğü iddia edildi. Çevre Dedektifi olarak bilenen Güven İslamoğlu, sosyal medya hesabından ölen kuşların fotoğrafını paylaşarak, "Burası Fırat'ın doğduğu bölge" diye yazdı.
İliç ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük altın madeni olarak bilinen Çöpler Köyü'nde Anagold Madencilik tarafından 2010 yılından itibaren işletilen altın madeninin çevredeki yaban hayata zarar vermeye başladığı ileri sürüldü.
Yılda yaklaşık 6.5 ton altın üretimi yapılan, 2018'de genişletilerek kullanım süresi 2040 yılına kadar uzatılan maden zaman zaman siyanür kaçağı iddialarıyla gündeme gelmişti.
ÖLEN KUŞLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Çevreye olan duyarlılığı ile tanınan ve Çevre Dedektifi olarak bilinen Güven İslamoğlu, madenin siyanür atık sularının biriktiği havuzlardan su içen canlıların öldüğünü ileri sürdü.
İslamoğlu, yere serilen kuşların fotoğrafını paylaşarak “Erzincan’ın İliç ilçesi yakınındaki Altın Madeninin siyanürlü atık barajından su içen kuşlar ölüyor. Burası Fırat’ın doğduğu bölge” diyerek tepki gösterdi. Diğer taraftan maden şirketinin bölgede yeni sondaj çalışmalarına başladığı ve vatandaşların madene karşı mücadele başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Sözcü
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi
Video Haberler
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'tecanlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı
- Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu
- İstanbul'da vahşet! 7 kedi parçalanmış halde bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi