Siyanürlü altına karşı başlatılan okuma eyleminin 100. günüydü
Fatsa’da siyanür kullanılarak altın çıkarılmasına tepki olarak başlatılan kitap okuma eylemi 100. gününe girdi. Eylemin 100. günü dolayısıyla yaklaşık 500 Fatsalı yarım saat süresince kitap okudu.
Fatsa Meydanı’ndaki eyleme yurttaşların yanı sıra sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri destek verdi. Eyleme öncülük eden Onur Güngör, “Bugün meydanda toplumun her kesiminden insan vardı. Ve artık yetkililerin bu çığlığı duyma zamanı çoktan geldi” dedi.
Eylemi değerlendiren CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, “Katılım müthişti. Bir kez daha gördük ve gösterdik ki bu işin herhangi bir parti veya ideolojik görüşle alakası yok. Bu tamamen memleketimiz, topraklarımız, suyumuz, havamız, çocuklarımız, torunlarımızla ilgili. Bugün meydanda toplumun her kesiminden insan vardı. Ve artık yetkililerin bu çığlığı duyma zamanı çoktan geldi. İzinsiz ve hukuksuz bir şekilde işlemeye devam eden maden alanı bir an önce kapatılsın. Fatsa, asıl sahiplerine yani çocuklarımıza, torunlarımıza bırakılsın. Çok geç olmadan. Bitsin bu iş. Çocuklarımıza emanetlerini sağlıklı bir şekilde bırakalım” dedi.
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