Siyasal İslamcılar tepki gösterdiği Fahrettin Koca paylaşımını sildi

Twitter'da islamcıların tepkisiyle karşılaşan Sağlık Bakanı Koca, "Temizlik tedbirdendir" paylaşımını silmek zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2020 Cuma, 13:13
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Sosyal medyada koronavirüse karşı sık sık temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği konusunda paylaşımlar yapan Koca'nın dün yaptığı "Temizlik tedbirdendir" paylaşımı gericilerin tepkisine neden oldu.

"Temizlik imandandır" sözüne gönderme yapılan paylaşıma gelen tepkiler artınca Koca tweetini silmek zorunda kaldı.

İşte Koca'nın tepkiler üzerine sildiği tweet;



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