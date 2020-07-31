Siyasal İslamcılar tepki gösterdiği Fahrettin Koca paylaşımını sildi

31 Temmuz 2020 Cuma, 13:13

Sosyal medyada koronavirüse karşı sık sık temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği konusunda paylaşımlar yapan Koca'nın dün yaptığı "Temizlik tedbirdendir" paylaşımı gericilerin tepkisine neden oldu.

"Temizlik imandandır" sözüne gönderme yapılan paylaşıma gelen tepkiler artınca Koca tweetini silmek zorunda kaldı.

İşte Koca'nın tepkiler üzerine sildiği tweet;



