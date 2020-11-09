Siyaset dünyasında Covid-19 vakalarında artış
MTM tarafından hazırlanan raporda, Ekim ayının siyasi ve toplumsal gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, siyaset dünyasında koronavirüs vakalarının artması ile testi pozitif çıkan siyasi isimler gündemdeydi.
Medya Takip Merkezi’nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Ekim ayında koronavirüse yakalanan siyasi isimlere odaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık tatilin ardından yeniden yasama çalışmalarına başladı. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis’teki koronavirüs tablosunu paylaşan Şentop, Mart ayından bu yana Meclis’te 15’i milletvekili olmak üzere 276 kişide virüs tespit edildiğini belirterek, 41 personelin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Salgının milletvekilleri ve Meclis çalışanları arasında da yaygınlaşmasından sonra normal şartlarda haftada üç gün çalışan vekiller, kısa çalışma dönemine geçti. TBMM’nin kısa çalışma dönemine geçmesi, Ekim ayı boyunca toplam 2 bin 188 haberde yer alarak, kamuoyunda konuşulan siyasi gelişmeler arasında yerini aldı.
SİYASİLER ARASINDA VAKALAR ARTTI
Ay boyunca koronavirüs vaka sayılarındaki artışla beraber, siyasiler arasında testleri pozitif çıkan ve tedaviye alınanların sayısında artış yaşanmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Soylu, eşinin ve kızının da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altında olduklarını belirten Süleyman Soylu, bir müddet hastane ortamında süren tedavisinin ardından, doktorların da uygun görmesi sonucu tedavisine evde devam ediyor. Testleri pozitif olan eşi ve kızının ise testlerinin negatife döndüğünü belirten Süleyman Soylu, Ekim ayı boyunca toplam 28 bin 899 haberde yer alarak siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.
Testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın da, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini belirtti. “Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulunan Kalın, ay boyunca 7 bin 976 haberde yer aldı.
Koronavirüsle mücadele eden siyasi isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İBB sözcüsü Murat Ongun sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada; “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada; yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ve yapılan test sonucunun pozitif çıkması ile tedavi sürecinin başladığını belirtti. Ay boyunca 20 bin 176 haberde konuşulan İmamoğlu, Ekim ayı siyaset gündeminde yer alan diğer bir isim oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması