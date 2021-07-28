Siyaset kulislerinde konuşulan iddia! Bahçeli Erdoğan’dan ne istedi?

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:48

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "siyaset kulislerinden son bilgiler" diyerek bir köşe yazısı kaleme aldı. “Eylül ayı ile birlikte siyaset daha çok sertleşecek” görüşünün hakim olduğunu söyleyen Ahmet Takan, MHP ile ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu.

Takan'ın ‘Siyasetin sıcağı ne kadar artar?..’ başlıklı bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Eylül ayı ile birlikte siyaset daha çok sertleşecek”…

Bugünlerde siyasetin hangi kulis odasına girsem üzerinde ittifak edilen tek görüş bu…

Kulislerde kafa yorulan başlıca iddialar neler?

-Ağustos ayı başında toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura’da alınacak kararlar. Kimler gider kimler kalır konusunda saray iktidarı kanatları arasında farklı analizler (biz buna kendi gönüllerinden geçenler de diyebiliriz) var. Kabine revizyonu ve Cumhur İttifakı’nın geleceğini YAŞ toplantısına bağlayanlar pür dikkat kesilmiş durumdalar.

-MHP’nin başta Tarım Bakanlığı olmak üzere kabinede en az 2-3 koltuk istediği… Bu isteğin, Vedat Bilgin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) modelinde olduğu gibi şu an aktif MHP’li olmayan ama MHP’liliği ile bilinen isimlerden olmasında direttiği.

-ABD’den Türkiye’ye 2 bin 500 kişilik bir isim listesi verildiği. Bu isimlerin, Türk vatandaşlığına geçirilen “ticaret insanı” diye görülen aslında uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşanlar olduğu. Ve bu isimlerin, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısı öncesinde vatandaşlıktan çıkarılması ve gereğinin yapılmasının ABD tarafından istendiği. Olası Biden-Erdoğan görüşmesinin kaderinin buna bağlı olduğu.”