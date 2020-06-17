Siyasi ayağa buradan başlayın

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Avukat kızı İrem Çiçek ile dün İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Dursun Çiçek ifade verdi. Çiçek ifadesinde, “Yargılandığım Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları bir FETÖ organizasyonudur. 25 Haziran 2009’da askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin olağan yasalaşma sürecine aykırı olarak, komisyonda yasa tasarısının tartışılma, eleştirilme ve son halinin genel kurulda görüşülmesi için sunulması gibi aşamalar atlanarak, 13 dakikada, gece yarısı saat 01.00’de Meclis’te çok az sayıda milletvekilinin olduğu zamanda dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve bakan yardımcısı İbrahim Okur tarafından anayasaya ve usule aykırı bir düzenleme ile alelacele geçirilmiştir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeyi muhalefetin başvurusu üzerine iptal etmiştir” ifadelerini kullandı.

‘BAŞBUĞ’UN TANIKLIĞI ÖNEMLİ’

Yaşadığı sürecin önerge ile başladığını belirten Çiçek, suçlamaları reddetti. Çiçek, ifade sonrası adliye önünde açıklama yaptı. Geçen hafta ifadesi alınan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tanıklığının önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, “Dönemin Genelkurmay Başkanı, devletin en üst düzeyinde yer alan bir şahsiyet. O açıdan bu yeni delilleri değerlendirerek cumhuriyet savcılarına ‘FETÖ’nün siyasi ayağını soruşturmaya buradan başlayın’ dedik. Tabii o süreçte çok olağanüstü bir süreç, yani Meclis’te görev yaptık. Ne komisyonda tartışılmış, ne başbakanın imzaladığı tasarıda var. Gece yarısı 01.00’de küt diye Meclis’e iniyor, 13 dakikada yasalaşıyor ve ortalık karışıyor” dedi.