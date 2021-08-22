Skandal atamalar! PTT'de gişe memurlarının jet yükselişi

22 Ağustos 2021 Pazar, 15:32

Atamalardaki ayrımcılığa dikkat çeken Haber-Sen Genel Sekreteri Damatoğlu, “Liyakatsizler ve atamalarda demokratik davranmıyorlar” dedi.

BirGün'den Deniz Güngör imzalı habere göre, PTT’de önceki gün yapılan atamalarda Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Burgaç, Antep PTT Başmüdürlüğüne Başmüdür olarak atandı. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve gişe memuru İlhan Yaman ise Manisa PTT Başmüdürlüğüne Başmüdür Yardımcısı olarak atandı. PTT’deki atamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan KESK Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, yapılan atamalardaki sendikal ayrımcılığa dikkat çekerek “Türkiye’nin birçok ilindeki Başmüdürler iktidarın sendikasının birer yöneticisi gibi görev yapıyorlar” dedi.

"KOLTUK SEVDASI BİTMİYOR"

PTT’de gerçekleştirilen atamaların iktidara yakın sendikaları kayırmak amaçlı yapıldığını belirten Damatoğlu, Burgaç’ın, Hatay Antakya PTT Müdürlüğü’nden Antep PTT Başmüdürlüğüne Başmüdür ve Yaman’ın Lojistik Daire Başkanlığı’ndaki Gişe ve Büro Görevlisi unvanından Manisa PTT Başmüdürlüğüne Başmüdür Yardımcısı olarak atanmasını eleştirdi.

"MUHALİF SENDİKA ÜYELERİNE BASKI YAPILIRKEN..."



Öncesinde Genel Müdürlükle yaptıkları görüşmelerde bazı illerdeki Başmüdürlerin sendikal ayrımcılıkla göreve geldiklerini belirttiklerini hatırlatan Damatoğlu, ayrımcılığın devam ettiğini vurguladı. Damatoğlu, “Muhalif sendika üyelerine baskı yapılırken veya en ağır görevler verilirken, yandaş sendika üyelerine verdikleri görevlerle sendika üyelerimize baskı yapmalarını sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

"SKANDAL ATAMALAR"

Önceki gün gerçekleştirilen atamaları skandal olarak tanımlayan Damatoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Bu atamalar İHS Yönetmeliği sayesinde gerçekleştiriliyor. Biz daha öncesinde bu konuda dava açtık ve kazandık. Ancak PTT her seferinde başka bir yol bularak atamalarına devam etti. Yapılan atamaların etik değerlere aykırı. Göreve gelen insanların liyakatsiz ve görev için yetişmemiş kişiler.

Yapılan atamalar PTT içerisindeki iş barışını bozuyor. Hem liyakatsizler hem bir sendikanın tarafındalar hem de demokratik davranmıyorlar. Aynı zamanda cezacı bir tutum sergiliyorlar. Genel Müdürlükten aldıkları yetkilerle Başmüdür unvanı altında sendikacılık görevlerini de sürdürüyorlar.