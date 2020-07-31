Skandal görüntü! Atatürk heykelini bezle örttüler

31 Temmuz 2020 Cuma, 13:26

Atatürk'e yönelik saygısızlılklara bir yenisi daha eklendi. CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Sinop'ta yaşanan olayı sosyal medyadan şu şekilde duyurdu:

"ATATÜRK'E SAYGISIZLIK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk'e hakaret ederse, tarikat da bunu yapar! Sinop Boyabat Bağlıca Köyü'ndeki okulun bahçesinde namaz kılan bir grup tarikat mensubu, Atatürk heykelinin üstünü bezle örttü. Köyde cami olmasına rağmen, okulun bahçesinde namaz kıldılar.

Bu fotoğrafı bana gönderen köylü yurttaşımız telefonda adeta isyan etti ve "Cami dururken, bilinçli olarak okulun bahçesine geliyorlar ve Atatürk büstünün üstünü örterek saf tutuyorlar. Bez dünden beri örtülü. Bunlar bir tarikat.. Atatürk'e yapılanı sindiremiyoruz" dedi.