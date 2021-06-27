Skid Row’un solisti Johnny Solinger yaşamını yitirdi

Skid Row’un solisti Johnny Solinger, karaciğer yetmezliği nedeniyle 55 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2021 Pazar, 17:47
Skid Row’un solisti Johnny Solinger yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Heavy metal grubu Skid Row'un solisti Johnny Solinger, 55 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Solinger'in ölüm haberi, arkadaşları tarafından Facebook'ta yayınlanan mesajla duyuruldu. Mesajda "Kardeşimiz Johnny Solinger’in haberiyle kederlendik" ifadelerine yer verildi.

1999’da Skid Row’un solisti olarak ün kazanan Solinger, geçtiğimiz mayıs ayında karaciğer yetmezliği teşhisi koyulduğunu hayranlarıyla paylaşmıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler