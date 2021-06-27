Skid Row’un solisti Johnny Solinger yaşamını yitirdi
Skid Row’un solisti Johnny Solinger, karaciğer yetmezliği nedeniyle 55 yaşında yaşamını yitirdi.
Heavy metal grubu Skid Row'un solisti Johnny Solinger, 55 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Solinger'in ölüm haberi, arkadaşları tarafından Facebook'ta yayınlanan mesajla duyuruldu. Mesajda "Kardeşimiz Johnny Solinger’in haberiyle kederlendik" ifadelerine yer verildi.
1999’da Skid Row’un solisti olarak ün kazanan Solinger, geçtiğimiz mayıs ayında karaciğer yetmezliği teşhisi koyulduğunu hayranlarıyla paylaşmıştı.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- 48 dakika bekletildi, binlerce liralık cezayı öğrendi
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Bir imzayla bütün birikimleri gitti
- 'İki doz aşı olsanız da…'
- Soylu için Erdoğan'a baskı yapan ismi söyledi
- Ankara'da polis kontrol noktasına ateş
- Dilipak'tan Sizi cemaat kurtarır mesajı
- Marmaris'teki yangından acı haber
- Baklavacı Seyitoğlu'ndan karşı hamle
- Galatasaray 'ihraç' için düğmeye bastı!