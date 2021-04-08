Sky Medya Prodüksiyon'un Kurucuları Ali Gül ve Aycan Gül, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yeni sürpriz projelerle ekranlarda olacağını belirtti!
LifeStyle programı, bu pazar uzun zamandır yayında olan ve severek izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Tuncay'ını, değerli sanatçı Bahtiyar Engin'i konuk ediyor
120 bölümdür yayın hayatına soluksuz devam eden ve pazar günlerinize birbirinden enerjik konuklarıyla renk katan LifeStyle programı, bu pazar uzun zamandır yayında olan ve severek izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Tuncay'ını, değerli sanatçı Bahtiyar Engin'i konuk ediyor.
Ali Gül / Sky Medya Prodüksiyon Kurucusu ve Yönetmen
Yönetmen koltuğunda Ali Gül'ün yer aldığı, sektörlere alanında uzman konuklarıyla yön veren LifeStyle programı bunun yanı sıra alışılagelmiş sektörel programların dışında sanat köşesine de ağırlık veriyor. Sky Medya Prodüksiyon'un yapımındaki program her hafta ünlü konuklarını ve kıymetli sanatçılarımızı LifeStyle programında izleyenleriyle buluşturuyor.
Dört sezondur yayında olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu ekibiyle ve izleyenleriyle paylaşan genç yapımcı Aycan Gül, 2021 yılında dijital medyada ve konvensiyonel medyada yeni sürprizlerle ekranlarda olmaya devam edeceklerini belirtmenin yanı sıra ilk günden bugüne güzel izleyici kitlesine ulaştıklarını, bu kitlenin artarak devam edeceğini dile getiriyor.
Pazar günlerini daha keyifli geçirmek isteyen herkesi de ekranları başına davet ediyor!
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