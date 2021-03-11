Sloukas'tan Fenerbahçe taraftarına teşekkür: Beni anladılar
Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen ve şu anda Olympiakos oynayan Kostas Sloukas, EuroLeague şampiyonluğu sonrasındaki kutlamalarda Yunanistan bayrağı ile kutlama yapmanın taraftarlara saygısızlık olacağını söyledi.
Bir
dönem Fenerbahçe’de forma giyen ve şu anda Olympiakos oynayan
Kostas Sloukas, EuroLeague şampiyonluğu sonrasındaki kutlamalarda
Yunanistan bayrağı ile kutlama yapmanın taraftarlara saygısızlık
olacağını söyledi.
Olympiakos forması giyen Kostas Sloukas, kulübün internet sitesine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Sloukas, Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluğunda kutlamalara Yunanistan bayrağı ile katılmamasıyla ilgili, “Fenerbahçe'de taraftarlar bana saygı duyardı. Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonu olduktan sonra diğer arkadaşlarım kendi ülkelerinin bayraklarını taşırken ben Yunanistan bayrağını taşımadım diye Yunanistan'da problem oldu. 25 bin Türk'ün önünde Yunanistan bayrağıyla kutlama yapamazdım. Bu tamamen saygısızlık olurdu. Bu olay Yunanistan'da problem olduğunda, Fenerbahçeli taraftarlar ilk lig maçımızda Yunan bayrakları açtılar. Onlar, beni Yunanistan'da eleştirenlerden daha fazla anlıyordu. Bu benim hayatımdaki en büyük zaferimdir. Bana yaptıkları bu jesti görünce soyunma odasına gittim ve ağladım. Türkler, benim mücadelemi bazı Yunanlar'dan daha iyi anlıyordu.” ifadelerini kullandı.
10 Kasım 2019’da Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile ligde oynadığı maç öncesinde Fenerbahçe’nin açtığı “81. yılında Atamızı özlem ve saygı ile anıyoruz.” pankartını tutmayan ve sonrasında eleştirilen Sloukas konuyla ilgili, “Ben her zaman kendi mantığımla karar veririm. O gün şunu düşündüm, 'Ben bir Yunan'ım. Ancak, yaşadığım ve para kazandığım ülkeye saygı duymalıyım.' Bizim bayrağımızı o gün taşımasam da ben hala bir Yunan'ım. Diğer yandan, önümde Kemal Atatürk pankartı açıldı. Ben kendi kökenlerime ve ülkemin tarihine saygı duyuyorum. Türkiye'nin kendi tarihine saygım var ama benim de kendi tarihim var" dedi.
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