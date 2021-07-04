Wimbledon’da “Middle Sunday” geleneği bugün sona eriyor

04 Temmuz 2021 Pazar, 19:09

Tenisin en prestijli turnuvalarından Wimbledon’da bu yıl son kez dinlenme günü olacak. Turnuvanın organizatörü All England Law Tennis Club, daha önce yaptığı açıklamada turnuvada maç oynanmayan güne adını veren “Middle Sunday” geleneğinin gelecek yıl itibariyle uygulanmayacağı belirtilmişti.

İki haftalık turnuva programının ortasında yer alan pazar günü maç oynanmama geleneği bugün itibariyle sona ererken gelecek yıl itibariyle Wimbledon’da 14 gün boyunca maç oynanacak.

4 KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ

Wimbledon’da daha önce 1991, 1997, 2004 ve 2016 yıllarında hafta içi yağan yağmur sebebiyle oynanamayan maçlar pazar günü oynanmıştı.

“DAHA FAZLA İNSANA ULAŞMAK İSTİYORUZ”

All England Lawn Tennis Club CEO'su Sally Bolton yaptığı açıklamada şunları söylemişti, “Seyircilerin talepleri yıllar içinde değişti. Biz de buna uyum sağlayabilmek, gelişebilmek ve değişebilmek için sık sık görüşmeler yapıyorduk. Bu harika organizasyonun sevincini paylaşmak ve dünya çapında daha fazla insana ulaşmak istiyoruz.”

MANIC MONDAY DE SONA ERİYOR

Turnuvaya pazar günü verilen aranın ardından büyük maçlar pazartesi gününe sarkıyordu ve bu güne Manic Sunday adı veriliyordu. Middle Sunday’in gelecek yıl sona ermesiyle birlikte pazartesi günkü yoğun maç programı da sona ermiş olacak.