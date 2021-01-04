SMA hastası çocuklar için sosyal medyada başlatılan kampanya tartışmasına İmamoğlu'da dahil oldu

04 Ocak 2021 Pazartesi, 00:12

SMA hastası çocuklar için sosyal medayada başlatılan kampanyayı hedef alan ve "Hangi düğmeye basınca oluyor bu?" diye paylaşım AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci ile ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden tartışmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Cem Yılmaz'ın SMA hastası çocuklar için Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon liranın kullanılmasını öneren ''Şimdi bu fikre bişey desek vay siyaset yapıyosun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce caresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bi öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği'' Tweetine AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, ''Hah bu da geldi. Kızıl kafalı çocuk da burada mı? Adını hep unutuyorum'' şeklinde tepki çeken paylaşımlar yaptı.

Bunun üzerine Yılmaz, AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci'nin SMA hastası çocuklarla ilgili yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi ve ''Tamam yine siz haklısınız. Ben belediyeden 2 bin 754 lira aldım o yüzden tweet attım'' dedi.

Cem Yılmaz'ın bu tweeti'nin ardından bir paylaşım da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, "Cem Yılmaz belediyemizden 2.754 lira da almamıştır, çünkü bizde asgari ücret 3.100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım" yazdı.



