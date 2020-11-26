SMA hastası çocuklara yine 'bekleyin' denildi
Ailelerin SMA hastası çocuklarına üç ilacın kritersiz olarak uygulanması talebiyle Sağlık Bakanlığı yetkileriyle yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı. Bakanlık yetkilileri koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek, “Biraz daha bekleyelim” dedi.
SMA hastası çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ilaçlı tedavini karşılanması için çözüm bekliyordu. Milyon dolarları bulan ilaç tedavisi nedeniyle SMA’lı çocukların aileleri çaresizdi. Bakanlık yetkilileriyle görüşme yapıldı. SMA hastası yakınları adına Bakanlık yetkilileriyle görüşen Antalya SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, çocuklara erken ilaç tedavisinin olumlu sonuçları olduğuna yönelik bilimsel değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.
Çocuklara belirli bir dozdan sonra ilaç verilmediği ifade eden Kurt, “Trake bağlandı diye ilacı kesilen çocuklarımız var. Bu çocuklar tekrar incelenmeli ve doktorlara talimat verilmeli” dedi. Kurt üç ilacın tedavisinin de çocuklara uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Spinraza ve Zolgensma ilacında kritersiz bir şekilde, şartsız, koşulsuz şekilde çocuklara verilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Kurt, Bakanlık yetkililerinin sadece 150 kadar çocuk için çözüm sürecini uzattığını ifade ederek, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle çocukların hastanede zarar görmemesi için beklettiklerini söylediler. 150 kadar çocuğa tedavi başlatacak bir hastane yok mu?” diye sordu.
Kurt’un verdiği bilgiye göre bir sonraki toplantı 1 Aralık’ta ve ailelerin artık sabrı kalmadı. Aileler 30 Kasım Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapmayı planlıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
Video Haberler
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!
- Bülent Arınç'a ilişkin sözleri programa damga vurdu!
- 25 Kasım'da 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü
- AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!
- Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
- Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na kötü haber
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı