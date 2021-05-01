SMA hastası Eren bebeğin tedavisi için son 52 gün!

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:23

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Davut ve Keziban Akatekin çiftinin 20 aylık bebeği Eren Akatekin, SMA hastalığıyla mücadele ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Zolengsma Gen tedavisi olması gereken Eren bebek için 2 milyon 132 bin 550 dolar toplanması gerekiyor.

Son derece pahalı olan bu tedavinin masraflarını karşılayamayan Eren'in anne ve babası çocuklarını yaşatmak için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Şu ana kadar 441 bin 888 dolar toplayan Akatekin ailesi, kalan 1 milyon 871 bin 662 dolar için hayır severlerden yardım bekliyor.

Eren için açılan banka hesaplarına bağış yapılabildiği gibi, sosyal medya üzerinden açılan 'Eren'in hayat kumbarası' hesabından satılan ürünlerden alarak da bağış yapılabiliyor.

"OĞLUMUN HAYATINI KAYBETMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUM"

Oğlumun en kısa zamanda ilacına kavuşmasını istiyorum diyen anne Keziban Akatekin, "Bebeğimizi kurtarmak istiyoruz. Tek temennimiz bu. Bundan sonrası oğlum için olacak mı belli değil. 5 cihaza bağlı yaşıyor. 2 ay öncesine kadar burundan beslenebiliyordu ama artık sadece midesine açılan delikle besleniyor. Oğlumun cihazlardan kurtulmasını, sağlığına bir an önce kavuşmasını istiyorum. Kimseden yüksek bir bağış beklemiyorum. 10 lira, 20 lira demeden bağış yapılırsa çocuğum sağlığına kavuşabilir" diye konuştu.

Eren'in 2 yaşına gelmeden Boston hastanesinde tedavi olması gerektiğini belirten anne, "Eğer 52 gün içinde parayı toplayamazsak Dubai ve Almanya hastaneleri için çabalayacağız. Ancak orada da kilo kriteri var. Bu sebeple bir an önce bu parayı toplamamız gerekiyor. Oğlumun hayatını kaybetmesinden endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ailenin iletişim bilgileri: 0541 552 87 12 - 0543 897 11 64

Instagram hesabı: eren_sma1