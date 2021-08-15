SMA hastası Furkan tedavi için yardım bekliyor
SMA Tip 1 ile mücadele eden Emine Demir ve Mustafa Demir çiftinin çocukları Furkan Demir'in SMA tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacına ulaşabilmesi için 1 yıldır başlattıkları kampanyaları devam ediyor.
INSTAGRAM: @FURKANSMATİP
TWİTTER: @FURKANSMATİP
Kampanyanın yürütülmesi için destek olan Tanju Irvül, kampanyanın henüz yüzde 53'lük kısmının tamamlandığını söyledi. Irvül, daha fazla kişiye ulaşmak için sokağa çıktıklarını ve çeşitli bölgelerde kermesler düzenlediklerini anlattı.
Türkiye'deki Spinraza ilacı ile tedavi gören Furkan'ın tedavi görebilmesi için belli bir kilo sınırında kalması gerekiyor. Şu anda 10 buçuk kilo olan Furkan'un kilosunu sabit tutulması için bazı akşamlar aç yatırılmak zorunda kalıyor veya diyet mamaları ile besleniyor.
Valilik onaylı yürütülen kampanyayı Furkan'ın sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.
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