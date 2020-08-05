SMA hastası Gökalp’in ABD’deki tedavisi için son günler

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Gökalp’in annesi ve babası yardımseverlere çağrıda bulunarak “Gökalp yaşıtları gibi koşup oynaması gerekirken biz mevcut kasları korumak için fizik tedavi uygulamak zorunda kalıyoruz. Amerika’daki gen tedavisi bizim için umut. Tedavi sadece 2 yaş altı bebeklere uygulanıyor. Yaşı dolmadan tedaviye başlamalı. Oğlumun yürüyebilmesi için yardım bekliyoruz” dedi.

Yelda ve Sefa Küçük, “Gökalp’in bu tedaviyi alıp iyileşebilmesi için 1 milyon 260 bin dolar eksiğimiz kaldı. Bu para daha önce Nil bebek için toplandı ve hepimize umut oldu. Destek olmak isteyen bağış yapmak isteyen herkes benimle iletişime geçebilir, telefonum 0545 381 14 61 ya da sosyal medya hesaplarından ‘gokalp_sma’ sayfasında tüm bilgilere ulaşabilir” dedi.

Yelda Küçük “Gökalp’in ‘beni kaldır’ diyen bakışları bizi derinden etkiliyor. Oğlumuzun evi karıştırmasını, yaramazlık yapmasını istiyoruz.” diye konuştu.

ZAMAN DARALIYOR

Aile “2019 yılında çıkan Zolgensma isimli gen tedavisi ile bu hastalığın gen seviyesinde yarattığı problem gideriliyor ve 2 yaş altı için SMA hastalığı tedavi edilebiliyor. Bu ilaç ve tedavi yöntemi Amerika, Avrupa ve Japonya’da onaylandı ve uygulanmaya başlandı. Tedavinin başarı oranı yüzde 92 seviyelerinde. Bu yüzden az zamanımız kaldı. Desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.