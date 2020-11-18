SMA Hastası Pamir Bebeğin tedavisi için gerekli olan meblağ toplandı: 'Teşekkürler Türkiye!'

18 Kasım 2020 Çarşamba, 15:34

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz’un, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası Pamir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak için düzenlediği yardım organizasyonu mutlu sona ulaştı.

Kamnpanyaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de destek gelmişti.

Kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamalarda ise şu ifadeleri kullandı:

"Pamir bebeğin tedavisi için gerekli olan meblağ, duyarlı vatandaşlarımızın katkılarıyla toplandı.

Kulübümüzün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yardım organizasyonuna katılarak Camialarına destek çağrısında bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz başta olmak üzere, değerli sanatçılar; Ceyda Düvenci, Ozan Dolunay, Sarp Apak ve Şevval Sam ile Pamir bebeğe yardım elini uzatan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, Pamir bebeğe acil şifalar dileriz."