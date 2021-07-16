Societe Generale'den çarpıcı iddia: Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir
Societe Generale, TCMB'nin Kasım ayında gerilemesi beklenen enflasyonu avantaja çevirerek, küresel finans piyasalarının da elvermesi durumunda Aralık ayında "tek seferlik" 100 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini belirtti
Societe Generale analisti Phoenix Kalen tarafından banka müşterilerine iletilen notta, manşet enflasyonda yaşanan düşüşün "Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki politika toplantısında tek seferlik düşüşe gitmeye teşvik edebileceği" ancak bunun "dış faktörlerin o dönemde halen elverişli olup olmayacağına" bağlı olduğu ifade edildi.
"LİRAYA KORUMA SAĞLAYABİLİR"
Kalen "politik baskılara rağmen" süren istikrarlı para politikasının yatırımcıların TL'ye olan güvenini artırdığını söyledi.Kalen açıklamasında, yabancı ziyaretçi sayısındaki bir miktar toparlanmanın da yaz ayları boyunca döviz likiditesini artırmaya yardımcı olabileceğini ve liraya koruma sağlayabileveğini ifade etti.
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