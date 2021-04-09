Soğuk ve yağışlı hava ne zaman bitecek? Meteoroloji'den açıklama

09 Nisan 2021 Cuma, 09:48

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası gelecek hafta başına kadar kendini göstermeye devam edecek, yağışlar sürerken hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyredecek.

GELECEK HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN YURDU TERK EDİYOR

Gelecek hafta ortasından itibaren soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Yağışlar adım adım doğuya kayarak yurttan çıkış yapacak.

YAĞMUR VE KAR BİRKAÇ GÜN DAHA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Rakımı 400 m ve üzeri) ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.