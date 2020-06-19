SOHO Teleskobu 25 yılda 4 bininci kuyruklu yıldızı tespit etti
NASA ile ESA'nın, SOHO Teleskobu, 4 bininci kez bir kuyruklu yıldızı kayda aldı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, 15 Haziran'da Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) Teleskobunun halka açık kayıtlarını inceleyen bir gönüllü tarafından tespit edilen kuyruklu yıldızın, teleskobun 25 yılda yaptığı 4 bininci kuyruklu yıldız keşfi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
"SOHO-4000" adı verilen kuyruklu yıldızın, Güneş'e çok yaklaşan yörüngelerle karakterize edilen Kreutz kuyruklu yıldız ailesinde yer aldığı kaydedildi.
Kreutz kuyruklu yıldızlarının parçalanmış bir uydudan kalan parçalar olduğu tahmin ediliyor.
Günberi konumunda Güneş'e çok yaklaşan parçalar yanarak yok olurken, kuyruklu yıldız görünümü alıyor.
SOHO Teleskobunun Güneş'e odaklı görüntüleme enstrümanları, bu türden kuyruklu yıldızların geçişlerini sıkça kayda alıyor.
NASA ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA) ortak projesi SOHO Teleskobu, 1995'te uzaya fırlatılmıştı.
Video Haberler
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler
- Mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
- TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı
- Bir grup erkeğin darp ettiği kadını zor kurtardılar
- Gazeteci Öztürk, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Saymaz: Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!
- Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti