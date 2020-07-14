‘Sokağa çağırdılar, Saraya çağıramıyorlar’

14 Temmuz 2020 Salı, 02:00

15 Temmuz’dan sonra verilen sözlerin tutulmadığı ve toplanan yardımların dağıtılmadığı gerekçesiyle eylem yapan gazilerden Ufuk Yegin, Saray’daki etkinliğe sadece Meclis’te görev yaparken gazi olan polislerin çağrıldığını, sivil gazilerin ise davet edilmediğini söyledi. Etkinliğe hem yaptıkları eylemlerin hem de etkinlik sırasında tepki gösterme ihtimali nedeniyle çağrılmadıklarını düşündüklerini söyleyen Yegin, “Bu, ‘Sesinizi yükseltirseniz biz de sizi sileriz’ manasına gelen bir tavır” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜK SAYGISIZLIK’

“Sivil gazilere sırt dönüldüğünü” dile getiren Yegin, “Bizi çağırsalardı da gitmezdik. Bizi yok sayarak kendilerini ve 15 Temmuz davasını inkâr etmiş oluyorlar. Bizi sokağa çağırdılar ama Saray’a çağıramıyorlar” dedi. Üst düzey yetkililerin 15 Temmuz paylaşımlarında şehit vurgusu yaptıklarına ancak gazilere değinmediklerine de dikkat çeken Yegin, “Bu, gazilere yapılan büyük bir saygısızlık. Gaziler bunu asla unutmaz” ifadelerini kullandı.

‘MEYDAN BİZİMDİR’

Öte yandan bir grup 15 Temmuz gazisi, 15 Temmuz’da, “Ferman sarayınsa, meydan bizimdir” sloganı ile “Şehitler ve şahitler buluşması” düzenleyeceklerini açıkladı. Gaziler, 15 Temmuz, saat 08.30’da, Ankara’daki Karşıyaka Şehitliği’nde buluşacak.

15 TEMMUZ ANITI’NA ÇİÇEK

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı eşgüdümünde, Türkiye genelinde, programlar hazırlandı. Başkanlık’tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakacağı ve ardından TBMM’de düzenlenecek anma programına katılacağı kaydedildi. Erdoğan’ın, Meclis’teki anmadan sonra ise şehit ailelerini sarayda ağırlayacağı belirtildi. Saray’daki programa “gazilerin davet edildiğine yönelik” bir ifade yer almadı.