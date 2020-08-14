Sokağa çıkma kısıtlamasında bebeğe emzik götüren polis şehit düştü

14 Ağustos 2020 Cuma, 13:38

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için ağlayan çocuğa nöbetçi eczaneden emzik satın alarak aileye hediye etmesiyle hafızalara kazınan ve Mayıs ayında katıldığı bir operasyon sırasında yüksekten düşerek yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İstanbul Emniyeti Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hakan Çetinkol, 9 Mayıs günü Esenyurt ilçesinde katıldığı bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanmıştı.

Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Çetinkol, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis Hakan Çetinkol’un naaşı, bugün saat:16.00’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önünde yapılacak törenin ardından yarın da İstanbul Havalimanı’ndan memleketi Siirt’e defnedilmek üzere uğurlanacak.

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt’taki İncirtepe Mahallesi 254’üncü Sokak’ta oturan bir ailenin yardımına koşmuştu.