Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

05 Ocak 2021 Salı, 19:18

İçişleri Bakanlığı, hafta içi akşam saat 21.00'den takip eden gün sabah saat 05.00'e kadar süren, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgede şöyle denildi:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­ ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir" denildi.

Aynı genelgede, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yeni karar göre gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Yeni genelgede bulunan " 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak."

20 yaş altı çocukların ve gençlerin şehir içi toplu taşıma kullanımı kısıtlandı.

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA

Koronavirüs ile ilgili alınan yasak kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi ertelenmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması bekleniyor.