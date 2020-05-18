Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler bugün açık mı? Market ve bakkallar kaça kadar açık?

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:46

19 Mayıs gece saat 24:00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasak süresince gerekli ihtiyaçlarını henüz karşılamamış olanlar marketlerin ne zamana kadar açık olduğunu, marketlerin saat kaçta açılacağını araştırıyor.

MARKETLER BUGÜN AÇIK OLACAK

Alınan karar gereği, kısıtlamanın devam ettiği pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

ERDOĞAN’DAN MARKET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketlerin çalışma durumu ile ilgili şu bilgileri verdi; ” 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.”

FIRIN VE TATLICILAR AÇIK OLACAK

* 16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)

* Kısıtlamanın olduğu günlerde yurttaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

* Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

* Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvancılık ve tarımsal faaliyet yapanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık yapanlar, oteller, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları yasaktan muaf olacak. Bu işletme, kurumlarda çalışanlar sokağa çıkabilecek.