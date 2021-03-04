Sokağa çıkma yasağını ihlal etmişti cezası iptal edildi

Adana’da, sokağa çıkma yasağını "ihlal ettiği için" 3 bin 150 TL ceza verilen yurttaş, cezanın iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkeme , “Kanuna aykırı bir durum yok” diyerek yurttaşın cezasının iptal edilmesine karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 11:47
Sokağa çıkma yasağını ihlal etmişti cezası iptal edildi
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Olay, Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşandı. 13 Şubat 2021 tarihinde, sokağa çıkma kısıtlamasını “ihlal eden” yurttaşa 3 bin 150 TL para cezası verildi. Yurttaş, Çukurova Kaymakamlığı tarafından tebliğ edilen para cezası üzerine yasal yollara başvurdu.

Yurttaş, sokağa Çıkma Yasağının ihlaline ilişkin uygulanan idari para cezasına karşı mahkemeden cezanın iptalini talep etti. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği ise 24 Şubat 2021 tarihinde verdiği kararla, cezanın iptaline hükmetti. Kararın gerekçesi olarak, kanunda böyle bir yasak veya zorunluluğun bulunmadığı ifade edildi.

Avukat Nevzat Özkan, söz konusu mahkeme kararını Twitter adresinden paylaştı. 

İşte o karar:


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