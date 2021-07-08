Sokağın içinde normların dışında...

08 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Kadri Beran Taşkın, adını “Sıfır Bir” ile duyurdu. Yönetmenliğini yaptığı dizi, 6 sezon izleyiciyle buluştu ve ardından bir film çekildi. Sadık bir izleyici kitlesi edinen “Sıfır Bir” ekibinin bu özelliği dikkatleri üzerine çekti, dizinin neden bu kadar izlendiği konuşuldu. En son çekilen filmi de sinema salonlarını doldurdu, hatta film ekibinin katıldığı gösterimlerde izdiham yaşandı desek yanlış olmaz.

Yönetmenliğini Taşkın’ın yaptığı ve aynı ekibin üretimi olan “Sokağın Çocukları” dizisi ise BluTV’de 3. sezonuna bugün (8 Temmuz) başlıyor. “Sokağın Çocukları”, yaşadıkları zorlu dünyalarında hayata tutunma ve kendilerini var etme mücadelesi veren, zorluklarla savaşarak büyümeye çalışan gençlerin hikâyesini konu alıyor. Hikâye, “Adalet nedir?”, “Bir genç sokakta nasıl ayakta kalır?” gibi sorulara iyi ve kötü değil, gri karakterler üzerinden mercek tutuyor. Kanunların yetersiz kaldığını düşündükleri bir dünyada kendi adaletini sağlamak zorunda kalan gençlerin öyküsünü anlatan “Sokağın Çocukları”nı yönetmen Taşkın ve başrol oyuncusu Onur Akbay ile konuştuk.

"SEYİRCİ SAMİMİ BULUYOR"

Taşkın, önce “Sıfır Bir” şimdi de “Sokağın Çocukları” ile ilgili, “Bir hayaldi, o hayalin peşinden yıllarca koştuk, sonunda bize inanan büyüklerimiz arkamızda durdular ve ‘Sıfır Bir’i yaptık. ‘Sokağın Çocukları’ da ikinci projemiz. Daha farklı tatlar var, aksiyon ise her zamankinden daha büyük” diyor.

“Sıfır Bir” ekibinin dizileri, televizyondaki ana akım kanalların aksiyon dizilerinin aksine birçok farklı kesimden ilgi görüyor. Taşkın, bunun nedenini şu sözlerle anlatıyor: “Bizim yaptığımız işlerin TV dizilerinden en büyük farklarından birisi süre; ortalama 40 dakikalık bölümler yayımlıyoruz. Hikâyede olaylar hızlı gelişiyor, bazen beklenmedik şekilde oluyor. Ayrıca anlattığımız olayların göze güzel görünmesi, estetik ya da heyecanlı olması yerine gerçekçi olması daha önemli bizim için. Veya oyuncuların genel normlara göre yakışıklı ya da güzel olması değil, anlattığımız dünyaya ait görünmelerine önem veriyoruz. Seyircilerimiz de bunun farkında ve bunu seviyorlar, samimi buluyorlar.”

Onur Akbay da aynı konuda ekleme yapıyor: “Eskiden süregelen bir âdetimiz var, aslında bir yapım şirketi değil aileyiz. Gerek oyuncularımızla gerek kamera arkası ekibimizle aile mantığıyla hareket edip yaptığımız işe daha özverili davranıyoruz. Böylece A’dan Z’ye çalışan herkes kendi işiymiş gibi çalışıyor. Ayrıca sokak işi yaptığımız için ve sokağı da iyi bildiğimizden dolayı işin sonunda harika bir görsel oluşuyor.”

Yönetmen Taşkın, “Sokağın Çocukları”nın “Sıfır Bir”le kıyaslanacağını öngördüklerini söyleyerek “Ama artık seyircimizin de yeni şeyler yapacağımız fikrine alışmasını istedik” diyor. Üçüncü sezondan da daha iyi geri dönüşler beklediklerini dile getiriyor.

Televizyon dizilerinin eleştirildiği konular var: Kadına şiddetin çok yoğun olması, silaha ve şiddete özendirilmesi gibi. Peki, “Sokağın Çocukları” bu konuda nasıl bir yerde duruyor? Taşkın, şöyle yanıtlıyor: “Başından beri toplumu ilgilendiren bazı konuları çarpıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Burada etkili olabilmek için mesajın da akılda kalıcı şekilde verilmesi lazım. Tabii ki bizi çocukların, ailelerin izlediğini biliyoruz. Kendimize göre bir otosansür sistemimiz var; bizce gösterilmesi yanlış olan şeyleri ima ederek anlatıyoruz. Ama neticede anlattığımız dünyanın içinde silah, kan, küfür gibi unsurlar var ve bunları da o dünyanın bir parçası olarak kabul etmek lazım.”

"BU SEZON ÇOK KONUŞULACAK"

Onur Akbay’a başka projelerden de teklif gelmiş. Ama önceliği “Sokak Çocukları” dizisi olduğu için kabul etmediğini, gelecekte kendisini farklı karakterlerde de görmek istediğini belirtiyor. “Bu sezon seyirciyi neler bekliyor” sorusunu Akbay şu şekilde yanıtlıyor: “Bu sezon diğer sezonlarımızdan çok farklı, çünkü ‘Sıfır Bir’in ilk sezonlarındaki gibi müthiş bir özveri olduğundan dolayı işin sonunda harika bir sezon ortaya çıktı. Özellikle aksiyon sahnelerimizde mütevazı olamayacağım, çünkü daha önce Türkiye’de bu derecede iyi aksiyon sahneleri olmadı diye düşünüyoruz. Bu sebeple ‘Sokağın Çocukları’nın 3. sezonu, hakkında çok konuşturacak bir sezon olacak.”



